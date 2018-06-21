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Сборная России заняла второе место в рейтинге сильных команд на ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российская сборная, выступающая на чемпионате мира по футболу, заняла второе место в рейтинге 25 самых сильных команд турнира по версии английского журнала FourFourTwo.

Игра сборной России на ЧМ-2018 воодушевила болельщиков

Футбольное издание отдало первое место представителям Мексики, которые 17 июня обыграли действующих чемпионов мира — Германию. Матч состоялся на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу мексиканской сборной.

Третье место в рейтинге заняли португальские футболисты, четвертое — испанские спортсмены, замкнули пятерку лидеров германские игроки.

На ЧМ-2018 российские футболисты одержали две победы. В первом матче чемпионата 14 июня РФ сыграла с Саудовской Аравией со счетом 5:0. 19 июня сборная РФ обыграла команду Египта со счетом 3:1.

Россия принимает чемпионат мира по футболу с 14 июня по 15 июля. Матчи проходят на 12 стадионах в 11 городах страны.

21 июня пройдет три матча в Екатеринбурге (Франция — Перу), Самаре (Дания — Австралия) и Нижнем Новгороде (Аргентина — Хорватия).

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