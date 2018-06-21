На ЧМ-2018 не зафиксировали ни одного случая проявления расизма

Чемпионат мира-2018 служит доказательством того, что ни в российском футболе, ни в российском обществе нет расизма, о котором накануне мундиаля писали западные СМИ. Об этом «Известиям» заявили в международной организации Sport for all, которая является участником мировой сети по борьбе с проявлениями расизма и ксенофобии в европейском футболе FARE.

Россия впервые в истории принимает у себя мировой турнир по футболу. Матчи ЧМ проходят в 11 городах.

«Радует, что организаторы турнира сделали столь сильный акцент на борьбе с расовой дискриминацией. Лозунг «Скажи нет расизму» присутствует везде, включая паспорта болельщика. В целом турнир в России доказывает, что ни в российском футболе, ни в российском обществе нет места этому негативному явлению», — подчеркнул глава организации Янис Кузинс, отметив что эта страна является «символом мультикультурности и многообразия».

По словам главы Sport for all, на турнире царит атмосфера дружелюбности и толерантности.

Кузинс уточнил, что наблюдатели Sport for all посещают матч ЧМ в России и оценивают ситуацию на трибунах и в фан-зоне. По итогам турнира организация подготовит доклад, посвященный проявлениям расизма.

Подробнее о проблеме одного из негативных околофутбольных явлений и впечатлениях болельщиков от ЧМ-2018 читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нет расизму