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Губерниев пообещал выпить море в случае выхода России в 1/4 финала ЧМ

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Спортивный комментатор, посол Москвы на ЧМ-2018 Дмитрий Губерниев пожелал российской сборной выхода в четвертьфинал мундиаля. Если это случится, поклонники, по его словам, выпьют море.

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«Остается только сейчас пожелать удачи в матче с Уругваем и попробовать настроить себя на чудо и суперсенсацию в матче 1/8 финала», — цитирует его «РИА Новости». «Вы можете себе представить, что вдруг будет, если мы пройдем в четвертьфинал? Тогда мы все пойдем и выпьем море, на радостях», — сказал он.

19 июня сборная России победила команду Египта со счетом 3:1 и вышла в плей-офф ЧМ-2018. Это произошло впервые с 1986 года. Соперником в матче 1/8 финала, по прогнозам владельца «Спартака» Леонида Федуна, станет Испания или Португалия.

Чемпионат мира по футболу начался 14 июня. Он проходит на 12 площадках в 11 российских городах. В матче открытия мундиаля россияне встретились с командой Саудовской Аравии и победили ее со счетом 5:0.

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