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Блаттер похвалил организацию ЧМ-2018 в России

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер похвалил организацию чемпионата мира в России. Он рассказал, что за свою карьеру участвовал в подготовке 10 мундиалей «физически и психологически», но мировое первенство, которое досталось россиянам, его приятно удивило.

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«Всё замечательно! Впечатляюще! На стадионах и за их пределами. Мировое первенство смотрят по всей планете. Процент зрителей выше, чем когда-либо. Русские вложили свою душу. Это чувствуется. И всё идет отлично, чему я очень рад», — заявил экс-глава ФИФА в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Отдельно Блаттер похвалил игру сборной России. По его мнению, выступление команды, которая представляет страну — хозяйку чемпионата, всегда имеет большое значение.

«Успешная игра позволяет создать нужную атмосферу. Именно так и произошло с Россией. Очень внимательно следил за первым матчем вашей команды», — отметил он.

Блаттер прибыл в Москву 19 июня. Он уже посетил матч Португалия–Марокко в «Лужниках», который завершился со счетом 1:0 в пользу португальцев. Далее, 21 июня, экс-президент ФИФА намерен отправиться в Санкт-Петербург, где посмотрит игру сборной Бразилии против команды из Коста-Рики.

В Кремле, комментируя визит Блаттера, заявили, что он носит частный характер. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это не официальное мероприятие. До этого СМИ сообщили, что бывший президент Международной федерации футбола прибыл в Москву по приглашению Владимира Путина. Однако, как заявлял Песков, в графике российского лидера не запланирована отдельная встреча с Блаттером.

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