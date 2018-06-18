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Песков прокомментировал возможность встречи Путина с экс-главой ФИФА

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Фото: ТАСС/Евгений Разумный
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в графике главы государства не стоит встреча с бывшим президентом ФИФА Йозефом Блаттером.

«Об отдельной встрече мне не известно», — приводит слова Пескова «Интерфакс». Ранее стало известно, что Блаттер 19 июня приедет на два-три дня в Россию на чемпионат мира.

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Также Песков отметил, что рабочий график Путина не позволит ему в прямом эфире посмотреть матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта. Игра пройдет 19 июня в 21:00 в Санкт-Петербурге.

«Завтра он будет в Минске (на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. — Ред.), и, скорее всего, у него вряд ли получится посмотреть в прямом эфире», — приводит слова Пескова ТАСС.

При этом, по словам представителя Кремля, президент последит за основными моментами матча по новостям.

17 июня сообщалось, что выдра Гарри, проживающий в аквариуме в Сочи, предсказал победу сборной России над командой Египта.

Пресс-служба сборной России по футболу 17 июня сообщила, что полузащитник Алан Дзагоев не сыграет против египтян. При этом днем ранее Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) объявила, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах сыграет против России.

14 июня Путин посетил матч открытия чемпионата мира в «Лужниках», где сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

ЧМ-2018 по футболу проходит в 11 городах России. Он стартовал 14 июня и продлится до 15 июля.

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