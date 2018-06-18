Александр Головин готов к переходу в топ-клуб

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин привлек внимание нескольких европейских клубов. Интерес к 22-летнему хавбеку усилился после удачной игры в матче Россия – Саудовская Аравия (5:0) на ЧМ-2018. Главным претендентом на Головина остается «Ювентус», но «Монако», «Барселона», «Милан», «Челси» и «Арсенал» готовы составить туринцам конкуренцию.

По информации СМИ, до начала чемпионата мира ЦСКА просил за Головина €25 млн. Итальянский клуб был готов заплатить €15 млн плюс бонусы, но теперь «Юве» может увеличить свое предложение. Сам Александр Головин заявил, что пока не думает о смене клуба и полностью сосредоточен на домашнем ЧМ.

Тем не менее переход уроженца Калтана Кемеровской области в один из пяти сильнейших европейских первенств нынешним летом дело практически решенное. По мнению известного футбольного агента Шандора Варги, большую роль в успехе Головина сыграл экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. Именно этот специалист доверил еще совсем юному Головину игровые минуты в армейском клубе, а затем и в национальной сборной, вопреки мнению многих экспертов взяв игрока на Евро-2016.

— На мой взгляд, Головин готов к тому, чтобы перейти в топ-клуб, — рассказал «Известиям» Шандор Варга. — Он держит определенную планку уже 2–2,5 года, одинаково хорошо выглядит в матчах Лиги чемпионов и в условной игре РФПЛ с «Амкаром». В 22 года он стал лидером своей сборной, и это говорит о многом. Считаю, что главный вклад в его развитие внес Леонид Слуцкий. Он постепенно вводил Сашу в состав, а в 2016 году стал выпускать игрока в стартовом составе, несмотря на высочайшую конкуренцию в средней линии ЦСКА. Затем Слуцкий взял парня на Евро-2016, где он смог прочувствовать атмосферу большого турнира. Во многом благодаря тому опыту Головин так здорово смотрится на ЧМ-2018.

Шандор Варга считает, что игроку лучше всего подойдут чемпионаты Англии и Италии.

— Я разделяю мнение знаменитого голландского футболиста Йохана Кройфа, который сказал, что главное в футболе — это не физические способности, а футбольное мышление, — продолжил эксперт. — У Головина высокий футбольный IQ, поэтому он способен проявить себя в любом чемпионате, включая Английскую Премьер-лигу. Чемпионат Италии тоже отлично подходит для него. Безусловно, ему есть в чем прибавлять, но в более сильной команде он сможет еще быстрее прогрессировать.

Впервые о Головине заговорили летом 2013 года, когда в составе юношеской сборной (U-17) он стал чемпионом Европы. В 2015 году он забил в своем дебютном матче за национальную команду в товарищеской игре с Белоруссией (4:2), а в июле был одним из лидеров сборной России (U-19), дойдя с ней до финала чемпионата Европы-2015. Наставником той сборной был заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха.

— У Головина были все предпосылки для того, чтобы выйти на высочайший уровень, — отметил Дмитрий Хомуха, — Александр серьезно относится к делу. Его отличительные черты — сильный характер и работоспособность. Он очень много работал над собой, часто оставался после тренировок, совершенствуя те навыки, над которыми ему советовали работать тренеры. За счет этого он не только смог пробиться в состав ЦСКА, когда на его позиции выступал Роман Еременко, а затем Роман Широков, но и ярко проявить себя на международной арене. Всем молодым футболистам надо брать пример с Саши и в первую очередь думать о футболе, а потом обо всем остальном.

В сезоне-2017/18 Головин утвердился в качестве ключевого игрока ЦСКА. Во многом благодаря его уверенным действиям армейцы провели удачную еврокубковую кампанию, дойдя до четвертьфинала Лиги Европы и получили прямую путевку в Лигу чемпионов, заняв второе место в РФПЛ. Статистика полузащитника в РФПЛ — 9 очков по системе «гол+пас» (5+4), в Лиге чемпионов/Лиге Европы — 3 очка (2+1).

В своем дебютном матче на ЧМ-2018 Головин забил гол, сделал два голевых паса и поучаствовал в четырех результативных атаках в игре с Саудовской Аравией. Знаменитый российский футболист Андрей Канчельскис, поигравший в «Манчестер Юнайтед», «Эвертоне» и «Фиорентине» считает, что игроку нельзя тянуть с отъездом.

— Чем быстрее Головин уедет в европейский чемпионат, тем лучше будет и для него, и для сборной, — сказал «Известиям» Андрей Канчельскис. — В чемпионате России он уже достиг своего потолка и не будет прогрессировать. Ему нужен новый вызов, теперь главное, чтобы ЦСКА пошел на встречу футболисту и не запросил за него невероятных отступных. Насколько я знаю, главные претенденты на Сашу — это «Челси» и «Ювентус». Считаю, что он способен проявить себя в обоих клубах.

Добавим, что ЦСКА подписал контракт с Александром Головиным в 2012 году. Скаут армейцев Андрей Мовсесьян заметил игрока на первенстве Межрегиональных объединенных сборных (МРО), когда игрок выступал за команду Сибири.

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