«Лестер» интересуется Соломоном Кверквелией

После чемпионства, завоеванного столичным «Локомотивом» в прошедшем сезоне РФПЛ, спрос на ряд футболистов команды значительно вырос. К наиболее «ликвидным» игрокам есть устойчивый интерес со стороны клубов ведущих европейских чемпионатов, сообщил источник «Известий», знакомый с ситуацией. Так, в шорт-лист английского «Лестер Сити» входит центральный защитник «железнодорожников» Соломон Кверквелия. Руководство клуба — чемпиона Англии сезона-2015/16 рассматривает возможность выплаты около €17 млн за 26-летнего грузинского футболиста, уточнил собеседник «Известий».

По его словам, представители «Лестера» уже выходили лично на президента «Локомотива» Илью Геркуса и даже присылали ему официальное предложение.

— Кверквелия — не единственный кандидат на позицию центрального защитника в английском клубе, но его игровые качества импонируют и селекционерам, и наставнику Клоду Пюэлю, — рассказал источник «Известий». — Однако высшее руководство «железнодорожников» и главный тренер команды Юрий Сёмин не хотят расставаться с Соломоном этим летом, чтобы не терять системообразующего игрока накануне осеннего старта в Лиге чемпионов. В клубе считают, что, проявив себя в этом турнире, Кверквелия привлечет еще больше внимания европейских команд. Сам футболист и его агенты также не торопятся расставаться с красно-зелеными.

В «Локомотиве» не стали официально комментировать информацию об интересе англичан к грузинскому защитнику. Однако, по мнению экс-наставника молодежного состава «железнодорожников» и казанского «Рубина» Рината Билялетдинова, работавшего с Соломоном Кверквелией в клубе из столицы Татарстана, игроку стоит повременить с переездом в Европу.

— Потенциал Соломона был виден еще в то время, когда он совсем молодым начинал завоевывать место в основном составе «Рубина», — заявил «Известиям» Ринат Билялетдинов. — К сожалению, последний сезон в Казани у него не задался из-за разногласий с испанским тренерским штабом — иначе бы Кверквелия мог войти в число лучших гораздо раньше. Но переход в «Локомотив» и работа под началом Сёмина сделали из него сильнейшего центрального защитника нашего чемпионата, который надежен в своей штрафной, отлично читает игру и хорошо играет головой, а также способен помочь в атаке. Сейчас он демонстрирует футбол, который вполне может привлечь внимание европейских клубов, но я рекомендовал бы Соломону подождать еще годик, проявить себя в Лиге чемпионов и уже потом думать о возможном переходе.

Специалист считает, что Соломон Кверквелия сыграл одну из ключевых ролей в последних триумфальных выступлениях «Локомотива» — прошлогодней победе в Кубке России и выигрыше минувшего чемпионата страны.

— Он стал лидером и душой команды. Особенно важен был его вклад в первой половине чемпионского сезона и кубковом финале, когда из-за травмы «Локомотив» лишился такого мастера, как Ведран Чорлука, — добавил Ринат Билялетдинов. — За те полгода, что Ведран отсутствовал в составе, именно Соломон взял на себя роль лидера в обороне и способствовал победе команды в финале Кубка. А затем и успешному выступлению «железнодорожников» в первых двух третях чемпионата России, когда к зимнему перерыву они ушли с восьмиочковым отрывом от преследователей и уже тогда фактически обеспечили себе золото.

Бывший директор английского «Портсмута» Роман Дубов сообщил «Известиям», что знает об интересе «Лестера» к Кверквелии. Российский бизнесмен, являющийся инвестором академии клуба «Норвич Сити», еще зимой обсуждал кандидатуру футболиста с бывшим ассистентом главного тренера «лис» Майклом Аплетоном, работавшим в «Портсмуте».

— Насколько я знаю, зимой у «Лестера» был предметный интерес к Кверквелии, — рассказал «Известиям» Роман Дубов. — Я даже разговаривал на эту тему с Аплетоном. Из четырех центральных защитников «Лестера» троим глубоко за 30 лет, и их лучшие времена, наверное, позади. Вполне реально, что интерес к Соломону сохранился. И необходимость поиска игрока такого амплуа есть. Деньги у «Лестера» имеются, они обещали главному тренеру выделить серьезную сумму на трансферы, поэтому я полагаю, что финансовый вопрос не будет главным. Учитывая, что «Лестер» — один из лучших клубов в лиге по соотношению цена-качество, то переплачивать и искать игрока европейского топ-класса за большие деньги они не будут.

При этом собеседник «Известий» отметил, что руководство «Лестера» может отказаться от более настойчивых попыток покупки Кверквелии, учитывая неудачный опыт с приобретением форварда ЦСКА Ахмеда Мусы. Летом 2016 года нигериец перешел в состав «лис» за €19,5 млн, но за полтора года сыграл в чемпионате Англии лишь 21 матч, забив два гола. Минувшей зимой на правах аренды он вернулся в ряды армейцев.

— После неудачного опыта с покупкой Мусы появилась некая неопределенность в отношении игроков из чемпионата России, — пояснил Роман Дубов. — Поэтому в данный момент я бы оценивал вероятность трансфера Кверквелии не более чем в 10%.

Между тем, об интересе к ряду футболистов команды косвенно намекнул главный тренер Юрий Сёмин, в воскресенье в своем аккаунте в Instagram ответивший на недавнее заявление Геркуса о том, что, по его мнению, игроков должен приобретать клуб в лице президента и спортивного директора. Ранее тренер и менеджер не раз признавались в некоторых разногласиях между собой относительно трансферной политики и разделения полномочий в кадровых решениях. Сёмин ответил, что не нужно его отделять от клуба, а также подчеркнул, что они с Геркусом два равноценных менеджера, нанятых в «Локо» его главным акционером компанией РЖД.

— Моя бизнес-модель — это превращение «Локомотива» из команды первой лиги в трехкратного чемпиона страны, — написал Сёмин. — Это 11 трофеев из 14, которые он когда-либо выигрывал. Это десятки тысяч болельщиков. Это прогрессирующие игроки, кое-кого из которых вы со спортивным директором хотите продать. Результаты моей бизнес-модели известны всем.

Относительно фразы про желание Геркуса и Штоффельсхауса продать игроков, 71-летний специалист не стал уточнять, кого он имел ввиду.

— Что опубликовано в моих соцсетях, то и опубликовано, — сказал «Известиям» Сёмин. — Кверквелия ли здесь имелся ввиду или кто-то еще, я говорить не буду. Расшифровывать эту фразу дальше не буду.

Соломон Кверквелия дебютировал в премьер-лиге летом 2011 года в составе «Рубина». Через год он выиграл с казанцами Кубок России. Защитник окончательно закрепился в основе команды в сезонах-2014/15 и 2015/16, сыграв в них по 29 матчей в РФПЛ. В первом из этих сезонов «Рубин» занял пятое место и попал в Лигу Европы. После прихода в 2016 году испанского специалиста Хавьера Грасии Соломон Кверквелия потерял место в основном составе и в феврале 2017 года был арендован «Локомотивом», который уже через полгода подписал с ним полноценный контракт до 2021 года.

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