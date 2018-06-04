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«Спартак» подписал контракт с защитником «Гента» Жиго

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Фото: Global Look Press/Jasper Jacobs
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Футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с защитником бельгийского «Гента» Самуэлем Жиго. Договор рассчитан на четыре года, сообщает пресс-служба московской команды.

Жиго родился 12 октября 1993 года во французском городе Авиньон. Профессиональную карьеру игрок начал в клубе «Арль-Авиньон» в 2013 году. Спустя два года футболист перешел в бельгийский «Кортрейк».

В январе 2017 года Жиго перебрался в «Гент». В минувшем сезоне он сыграл за клуб 44 матча, забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

Во сколько обошелся «Спартаку» трансфер центрального защитника, неизвестно. Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в €6 млн.

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