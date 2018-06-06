Футболист ЦСКА и сборной России Головин может перейти в «Ювентус»
Туринский «Ювентус» заинтересован в услугах полузащитника столичного ЦСКА и сборной России Александра Головина.
Помимо итальянского клуба за Головиным следят несколько английских команд, передает «Газета.ру».
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ранее посетил товарищеский матч между сборными России и Австрии.
Отмечается, что португальский специалист в том числе просматривал Головина, а также форварда «Краснодара» Федора Смолова.
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