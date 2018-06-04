ФК «Локомотив» подписал новое соглашение с перуанцем Фарфаном

Перуанский форвард Джефферсон Фарфан подписал новое соглашение с московским футбольным клубом «Локомотив». Оно рассчитано на два года.

Стороны поставили подписи под соглашением в расположении сборной Перу, где Фарфан готовится к чемпионату мира, сообщает пресс-служба «железнодорожников».

«Я провел в «Локо» два фантастических сезона. Здесь я нашел единомышленников, с которыми меня объединяют взгляды на футбол и стремление к победам. Наконец, «Локомотив» помог возвращению в сборную. Поэтому я очень рад, что моя история в клубе продолжается», — отметил Фарфан.

В свою очередь, президент «Локомотива Илья Геркус подчеркнул, что перуанский форвард стал одним из символом команды. Он отметил лидерские и голеадорские качества футболиста и пожелал успехов на мундиале.

«Локомотив» в минувшем сезоне стал чемпионом России впервые за 14 лет. Фарфан провел 22 матча, записав на свой счет 10 мячей и четыре результативных передач.

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