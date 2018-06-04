Прямой эфир

ФК «Локомотив» подписал новое соглашение с перуанцем Фарфаном

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перуанский форвард Джефферсон Фарфан подписал новое соглашение с московским футбольным клубом «Локомотив». Оно рассчитано на два года.

Стороны поставили подписи под соглашением в расположении сборной Перу, где Фарфан готовится к чемпионату мира, сообщает пресс-служба «железнодорожников».

«Я провел в «Локо» два фантастических сезона. Здесь я нашел единомышленников, с которыми меня объединяют взгляды на футбол и стремление к победам. Наконец, «Локомотив» помог возвращению в сборную. Поэтому я очень рад, что моя история в клубе продолжается», — отметил Фарфан.

В свою очередь, президент «Локомотива Илья Геркус подчеркнул, что перуанский форвард стал одним из символом команды. Он отметил лидерские и голеадорские качества футболиста и пожелал успехов на мундиале.

«Локомотив» в минувшем сезоне стал чемпионом России впервые за 14 лет. Фарфан провел 22 матча, записав на свой счет 10 мячей и четыре результативных передач.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Зенит» проведет следующий матч еврокубков без зрителей
«Спартак» подписал контракт с защитником «Гента» Жиго

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017