Прямой эфир

«Зенит» проведет следующий матч еврокубков без зрителей

0
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ФК «Зенит» проведет следующий еврокубковый матч без зрителей. Соответствующее решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Петербургский клуб наказали за поведение болельщиков на матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «РБ Лейпциг». Фанатов обвинили в бросании посторонних предметов на поле, блокировании лестничных пролетов и проявлении расизма, передает RT.

«Зенит» после решения УЕФА выступил с официальным заявлением, призвав болельщиков к толерантности и взаимоуважению.

«Зенит» считает, что вокруг клуба и на стадионе объединяются люди, болельщики, для которых интерес к футболу является важнейшим, что на арене объединены зрители, уверенные, что расизму не место ни в футболе, ни в обществе вообще», — говорится в заявлении.

Пресс-служба сине-бело-голубых также отметила, что петербургский клуб регулярно участвует в акциях, направленных на борьбу с расизмом.

«Зенит» в минувшем сезоне занял пятое место в чемпионате России. Петербургский клуб начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФИФА начала расследование по факту расизма на игре сборных России и Франции
Болельщиков ЦСКА обвинили в расизме после матча с «Арсеналом» в Лиге Европы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017