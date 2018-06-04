«Зенит» проведет следующий матч еврокубков без зрителей

ФК «Зенит» проведет следующий еврокубковый матч без зрителей. Соответствующее решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Петербургский клуб наказали за поведение болельщиков на матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «РБ Лейпциг». Фанатов обвинили в бросании посторонних предметов на поле, блокировании лестничных пролетов и проявлении расизма, передает RT.

«Зенит» после решения УЕФА выступил с официальным заявлением, призвав болельщиков к толерантности и взаимоуважению.

«Зенит» считает, что вокруг клуба и на стадионе объединяются люди, болельщики, для которых интерес к футболу является важнейшим, что на арене объединены зрители, уверенные, что расизму не место ни в футболе, ни в обществе вообще», — говорится в заявлении.

Пресс-служба сине-бело-голубых также отметила, что петербургский клуб регулярно участвует в акциях, направленных на борьбу с расизмом.

«Зенит» в минувшем сезоне занял пятое место в чемпионате России. Петербургский клуб начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.

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