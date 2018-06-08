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«Ювентус» выкупил у «Баварии» футболиста Косту за €40 млн

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Фото: Global Look Press/Maurizio Borsari
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Итальянский «Ювентус» объявил о приобретении полузащитника немецкой «Баварии» Дугласа Косты.

В минувшем сезоне 27-летний бразилец выступал за «Ювентус» на правах аренды. 

Соглашение рассчитано до 2022 года, передает «Спорт-Экспресс».

Коста провел в составе итальянского клуба 47 матчей, забил шесть голов и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» заинтересован в услугах игрока московского ЦСКА и сборной России Александра Головина.

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