«Ювентус» выкупил у «Баварии» футболиста Косту за €40 млн

Итальянский «Ювентус» объявил о приобретении полузащитника немецкой «Баварии» Дугласа Косты.

В минувшем сезоне 27-летний бразилец выступал за «Ювентус» на правах аренды.

Соглашение рассчитано до 2022 года, передает «Спорт-Экспресс».

Коста провел в составе итальянского клуба 47 матчей, забил шесть голов и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» заинтересован в услугах игрока московского ЦСКА и сборной России Александра Головина.

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