«Ювентус» выкупил у «Баварии» футболиста Косту за €40 млн
Итальянский «Ювентус» объявил о приобретении полузащитника немецкой «Баварии» Дугласа Косты.
В минувшем сезоне 27-летний бразилец выступал за «Ювентус» на правах аренды.
Соглашение рассчитано до 2022 года, передает «Спорт-Экспресс».
Коста провел в составе итальянского клуба 47 матчей, забил шесть голов и отдал 13 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» заинтересован в услугах игрока московского ЦСКА и сборной России Александра Головина.
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter