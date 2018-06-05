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Щенников продлил контракт с ЦСКА на 5 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Защитник Георгий Щенников подписал новый долгосрочный контракт с ЦСКА. Соглашение рассчитано на пять лет — до окончания сезона-2022/23.

Щенников является воспитанником армейского клуба — он пришел в академию ЦСКА в 12 лет и с тех пор защищает цвета команды.

Футболист дебютировал за основную команду в августе 2008 года в Кубке России, а с 2009 года стал игроком стартового состава, сообщает пресс-служба московского клуба.

На счету защитника 282 матча, вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России, а также трехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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