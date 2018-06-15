«Барселона» заинтересовалась полузащитником сборной России по футболу

Испанский футбольный клуб «Барселона» заинтересован в приобретении полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина. Об этом пишет издание Marca.

Вместе с тем 22-летний Головин является запасным вариантом испанского клуба, так как переговоры о приобретении игрока «Барселона» будет вести только если не договорится с амстердамским «Аяксом» по полузащитнику Френки де Йонгу, передает «Спорт-Экспресс».

В настоящее время трансферная стоимость Головина ниже, чем у голландца, поэтому руководство каталонского клуба рассматривает вариант покупки молодого спортсмена, пишет сайт kp.ru.

Также в приобретении россиянина заинтересован итальянский ФК «Ювентус». 12 июня СМИ сообщили о согласии Головина перейти к итальянцам. Предполагается, что стоимость сделки составит порядка €20 млн.

В стартовом матче ЧМ-2018 сборная России выиграла у команды Саудовской Аравии со счетом 5:0. Головин отметился двумя голевыми передачами и голом со штрафного на последних секундах игры. В прошлом сезоне Головин провел за ЦСКА 43 матча, где забил семь голов и сделал шесть голевых передач.