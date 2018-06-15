Прямой эфир

«Барселона» заинтересовалась полузащитником сборной России по футболу

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Испанский футбольный клуб «Барселона» заинтересован в приобретении полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина. Об этом пишет издание Marca.

«Из России футбол завоевывает весь мир»
Владимир Путин и Джанни Инфантино поздравили болельщиков ЧМ-2018 с началом главного футбольного праздника планеты

Вместе с тем 22-летний Головин является запасным вариантом испанского клуба, так как переговоры о приобретении игрока «Барселона» будет вести только если не договорится с амстердамским «Аяксом» по полузащитнику Френки де Йонгу, передает «Спорт-Экспресс».

В настоящее время трансферная стоимость Головина ниже, чем у голландца, поэтому руководство каталонского клуба рассматривает вариант покупки молодого спортсмена, пишет сайт kp.ru.

Также в приобретении россиянина заинтересован итальянский ФК «Ювентус». 12 июня СМИ сообщили о согласии Головина перейти к итальянцам. Предполагается, что стоимость сделки составит порядка €20 млн.

В стартовом матче ЧМ-2018 сборная России выиграла у команды Саудовской Аравии со счетом 5:0. Головин отметился двумя голевыми передачами и голом со штрафного на последних секундах игры. В прошлом сезоне Головин провел за ЦСКА 43 матча, где забил семь голов и сделал шесть голевых передач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Головин вошел в топ-5 талантливых футболистов ЧМ-2018 по версии СМИ
СМИ оценили вероятность перехода игрока ЦСКА Головина в «Ювентус»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017