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ЦСКА требует от «Ювентуса» больше денег за Головина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Туринский футбольный клуб «Ювентус» предлагает за полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина €15 млн, но армейцы просят €25 млн. Об этом сообщило издание Sport Mediaset в субботу, 16 июня.

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Головин выступает на чемпионате мира в составе сборной России. Он является самым дорогим игроком в составе национальной команды, и туринцы готовы платить ему €2 млн в год.

Кроме того, переходу в «Ювентус» может помешать стоимость футболиста. Сейчас она составляет около €15 млн, однако в случае успешного выступления на чемпионате мира она может возрасти в два раза — до €40 млн.

В первом матче россиян на мундиале Головин забил мяч и отдал две результативные передачи, таким образом, внеся значительный вклад в победу сборной со счетом 5:0 над командой Саудовской Аравии.

7 июня стало известно, что в услугах Головина заинтересован ряд известных европейских клубов, в том числе «Монако», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

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