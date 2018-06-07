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СМИ оценили вероятность перехода игрока ЦСКА Головина в «Ювентус»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин попал в сферу интересов туринского «Ювентуса». Итальянский клуб попытается приобрести российского полузащитника, однако трансферу могут помешать два фактора.

В услугах Головина заинтересован ряд известных европейских клубов, в том числе «Монако», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Кроме того, переходу в «Ювентус» может помешать стоимость футболиста. Сейчас она составляет около €20 млн, однако в случае успешного выступления на чемпионате мира она может возрасти в два раза — до €40 млн, пишет издание TuttoSport.

В минувшем сезоне Александр Головин провел 27 матчей в чемпионате России, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами. Еще два мяча полузащитник забил в Лиге Европы, где провел пять матчей.

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