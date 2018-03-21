Головин вошел в топ-5 талантливых футболистов ЧМ-2018 по версии СМИ

Полузащитник московского ЦСКА и сборной РФ по футболу Александр Головин попал в топ-5 самых талантливых молодых футболистов ЧМ-2018. Рейтинг составила итальянская телепрограмма Sport Mediaset.

По мнению итальянцев, Александр Головин отличается видением поля и чувством паса. В рейтинг, помимо 21-летнего россиянина, попали уругвайский полузащитник Федерико Вальверде из испанского «Депортиво», нигерийский хавбек Уилфрид Ндиди из английского «Лестер Сити», нападающий «Базеля» и сборной Швейцарии Димитри Оберлен, а также мексиканский форвард голландского ПСВ Ирвинг Лосано, сообщает RT.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 городов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сборная РФ по футболу представила новую гостевую форму на ЧМ-2018.