К ЧМ по футболу в России выдано более 200 разрешений на использование радиочастот

Роскомнадзор на текущий момент выдал 239 разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов на чемпионате мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Об этом в среду, 21 марта, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что свыше 100 разрешений было оформлено в период с 1 по 16 марта. При этом большую часть разрешений (80 штук) получила компания-вещатель HBS, использующая радиочастотный спектр для организации подвижной радиосвязи, беспроводного доступа и телеуправления камерами.

11 разрешений для использования беспроводной системы внутренней связи выдано компании «Спорт Продюсерс», еще 11 — Оргкомитету чемпионата для организации беспроводного доступа и использования радиомикрофонов. Три разрешения получил оператор подвижной радиосвязи (ООО «НЦИ»), еще одно выдано ГБУ КК «Фишт» для организации служебной внутренней радиосвязи.

В Роскомнадзоре отметили, что для получения разрешений на использование радиочастот в рамках подготовки к чемпионату мира действует упрощенный порядок. Подать заявку можно в режиме онлайн с помощью личного кабинета на специальном портале Оргкомитета чемпионата — Spectrum Order Portal. Статус заявки, поступившей на рассмотрение радиочастотной службе и Роскомнадзору, можно отследить там же. Разрешения оформляются и направляются в Оргкомитет в электронном виде.