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Роскомнадзор оценил используемые избиркомами сети связи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Роскомнадзор сообщил о качестве сетей связи, которые использовали избиркомы в период выборов президента России. Как сообщается на сайте ведомства 20 марта, в целом они функционировали устойчиво как в «день тишины», так и в день голосования.

Точка отсчета 
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В течение этих двух дней были зафиксированы краткосрочные перерывы в оказании услуг связи, но на проведение выборов они не повлияли.

«Перерывы в функционировании каналов связи, задействованных в интересах ГАС «Выборы», были зафиксированы в 0,87% ТИК и УИК от их общего количества, в оказании услуг телефонной связи — 0,2%, в видеотрансляции – 3,04%», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

В ведомстве пояснили, что причинами нештатных ситуаций стали аварийное отключение электроснабжения, неисправность оборудования и повреждение линий связи. Все перерывы были устранены операторами связи в течение 1–2 часов.

Отмечается, что подразделения радиоконтроля радиочастотной службы осуществляли круглосуточный контроль за транспондерами космических аппаратов, используемых ГАС «Выборы». Помеховых воздействий зафиксировано не было.

Выборы президента состоялись в России 18 марта. Согласно предварительным данным, действующий глава государства Владимир Путин одержал победу с результатом 76,68%. Вторую строчку занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третью — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%). 

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