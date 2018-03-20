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Песков заявил о безразличии к голословным заявлениям о «выборных каруселях»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Заявления о «выборных каруселях» на избирательных участках во время проведения выборов президента РФ не беспокоят Кремль, если они бездоказательны.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения журналистов Reuters. Они заявили о «выборных каруселях» в одном из городов России.

«Если эти сообщения от уважаемого агентства Reuters подкреплены соответствующими заявлениями наблюдателей, которые были на каждом избирательном участке, в правоохранительные органы, то беспокоят. Если они не подкреплены, то не беспокоят абсолютно», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Ранее миссия наблюдателей от СНГ признала легитимность, открытость и свободу выборов президента РФ, которые состоялись 18 марта. По словам главы миссии Виктора Гуминского, нарушения не носили системного и массового характера и не оказали влияния на итоги голосования.

Глава ЦИК Элла Памфилова также заявила, что комиссия не получила жалоб на серьезные нарушения в ходе выборов.

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