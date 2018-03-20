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Глава ЦИК назвала ложью заявление Госдепа о недопуске наблюдателей на выборы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала наглой ложью заявление Госдепартамента США о том, что к мониторингу на выборах президента России якобы не были допущены 5 тыс. представителей СМИ, желавших получить статус независимых наблюдателей.

«Это абсолютная ложь, безграмотная», — заявила она на семинаре для наблюдателей в Общественной палате РФ.

По словам Памфиловой, «все, кто хотел, те на участках наблюдали».

«Мы никому не отказали. Мы сказали: нет ни для кого препятствий, если в рамках закона кто-то хочет наблюдать, в том числе самые наиоппозиционнейшие деятели, пожалуйста, пройдите необходимые процедуры, и мы вам обеспечим, что вы будете наблюдать», — глава ЦИК.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. После обработки 99,84% итоговых протоколов действующий президент России Владимир Путин побеждает, набирая 76,66% голосов, явка составила 67,74%.

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