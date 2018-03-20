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Памфилова пожаловалась на недосып после президентских выборов

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова призналась, что пока ей не удалось выспаться после прошедших 18 марта президентских выборов.

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«Я пока чувствую, что я очень спать хочу, никак не могу выспаться», — сказала глава Центризбиркома на форуме наблюдателей Общественной палаты 20 марта.  

Такое признание глава ЦИК сделала после того, как один из корреспондентов спросил у нее и секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева о том, что они почувствовали «в том момент, когда всё завершилось».

«Ну что вы, перестаньте, это же просто работа, в конце концов», — сказал Фадеев, передает «РИА Новости».

Выборы состоялись в России 18 марта. Согласно предварительным данным, действующий глава государства Владимир Путин одержал победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов. Вторую строчку занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третью — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%). 

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