Памфилова пожаловалась на недосып после президентских выборов

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова призналась, что пока ей не удалось выспаться после прошедших 18 марта президентских выборов.

«Я пока чувствую, что я очень спать хочу, никак не могу выспаться», — сказала глава Центризбиркома на форуме наблюдателей Общественной палаты 20 марта.

Такое признание глава ЦИК сделала после того, как один из корреспондентов спросил у нее и секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева о том, что они почувствовали «в том момент, когда всё завершилось».

«Ну что вы, перестаньте, это же просто работа, в конце концов», — сказал Фадеев, передает «РИА Новости».

Выборы состоялись в России 18 марта. Согласно предварительным данным, действующий глава государства Владимир Путин одержал победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов. Вторую строчку занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третью — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%).