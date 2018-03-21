Тренировка сборной РФ по футболу задерживается из-за допинг-офицера

Тренировка сборной России по футболу в преддверии товарищеского матча против сборной Бразилии начнется с опозданием из-за инспектора допинг-контроля. Об этом сообщается на странице сборной в Twitter.

Выезд команды на тренировку перенесен на более позднее время, поскольку для допинг-контроля прибыл только один инспектор, что существенно повлияло на продолжительность процедуры. Уточняется, что инспектор прибыл в расположение команды в 6:30, а по состоянию на 11:00 на контроле находились еще пять человек. Помимо этого, визит инспектора существенно нарушил распорядок дня и внес коррективы в тренировочный процесс, в том числе и игроков, имеющих некоторые ограничения для работы в общей группе, сообщает «Спорт-Экспресс».