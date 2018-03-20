Прямой эфир
Сюжет:

Сборная РФ по футболу представила новую гостевую форму на ЧМ-2018

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Игроки сборной России по футболу Алексей Миранчук, Антон Швец и Федор Смолов представили новую гостевую форму к чемпионату мира по футболку 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды на странице в Instagram.

Новый гостевой комплект формы представляет собой сочетания темного низа и светлого верха, футболка выполнена в основном в белом цвете с серыми вставками и синими линиями, на груди разместились герб РФ и логотип технического спонсора команды.

«Вдохновлена стилем улиц. Наша новая гостевая форма», – приводит «Спорт-Экспресс» сообщение пресс-службы.

В марте 2017 года сборная России по футболу сыграет два контрольных матча в рамках подготовки к ЧМ-2018: 23 матча пройдет игра со сборной Бразилии в столичном СК «Лужники», а 27 марта команда сыграет со сборной Франции в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «Звезда». Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная РФ сыграет в группе А против команд из Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее портал iz.ru сообщал, что система tax free заработает в РФ до начала ЧМ-2018 по футболу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роналду назвали футболистом года в Португалии
Камболов досрочно покинул тренировку сборной России по футболу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017