Сборная РФ по футболу представила новую гостевую форму на ЧМ-2018

Игроки сборной России по футболу Алексей Миранчук, Антон Швец и Федор Смолов представили новую гостевую форму к чемпионату мира по футболку 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды на странице в Instagram.

Новый гостевой комплект формы представляет собой сочетания темного низа и светлого верха, футболка выполнена в основном в белом цвете с серыми вставками и синими линиями, на груди разместились герб РФ и логотип технического спонсора команды.

«Вдохновлена стилем улиц. Наша новая гостевая форма», – приводит «Спорт-Экспресс» сообщение пресс-службы.

В марте 2017 года сборная России по футболу сыграет два контрольных матча в рамках подготовки к ЧМ-2018: 23 матча пройдет игра со сборной Бразилии в столичном СК «Лужники», а 27 марта команда сыграет со сборной Франции в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «Звезда». Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная РФ сыграет в группе А против команд из Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее портал iz.ru сообщал, что система tax free заработает в РФ до начала ЧМ-2018 по футболу.