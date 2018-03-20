Камболов досрочно покинул тренировку сборной России по футболу

Полузащитник сборной России по футболу Руслан Камболов досрочно завершил тренировку в составе национальной команды. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, покидая поле «Арены Химки» после тренировки в общей группе, футболист прихрамывал. Сопровождали 28-летнего игрока с поля представители медицинского штаба. Отдельно от команды, как и накануне, тренируются хавбек «Локомотива» Владислав Игнатьев и полузащитник «Зенита» Далер Кузяев.

Сборная РФ в настоящее время готовится к товарищеским матчам с национальными командами Бразилии и Франции. Встреча с бразильцами пройдет в пятницу, 23 марта в «Лужниках» в 19:00. С французами российская сборная по футболу сыграет 27 марта.