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Камболов досрочно покинул тренировку сборной России по футболу

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Полузащитник сборной России по футболу Руслан Камболов досрочно завершил тренировку в составе национальной команды. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, покидая поле «Арены Химки» после тренировки в общей группе, футболист прихрамывал. Сопровождали 28-летнего игрока с поля представители медицинского штаба. Отдельно от команды, как и накануне, тренируются хавбек «Локомотива» Владислав Игнатьев и полузащитник «Зенита» Далер Кузяев.

Сборная РФ в настоящее время готовится к товарищеским матчам с национальными командами Бразилии и Франции. Встреча с бразильцами пройдет в пятницу, 23 марта в «Лужниках» в 19:00. С французами российская сборная по футболу сыграет 27 марта.

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