Футболист «Рубина» Камболов вызван в сборную России

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Камболов был вызван в сборную России, которая в воскресенье, 18 марта, начнет подготовку к контрольным матчам против Бразилии и Франции, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Камболов заменит в национальной команде форварда «Зенита» Александра Кокорина, который получил тяжелую травму в ответном матче 1/8 финала против «РБ Лейпциг».

Ознакомиться с составом сборной России на матчи с Бразилией и Францией, которые пройдут 23 и 27 марта соответственно, можно на официальном сайте РФС.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Российская команда на групповом этапе сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

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