Кокорин поблагодарил болельщиков за поддержку и поздравления

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной РФ по футболу Александр Кокорин поблагодарил болельщиков и коллег за поздравления с днем рождения. Это следует из видеообращения, опубликованного в Instagram футболиста.

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) 19 Мар 2018 в 5:56 PDT

Игрок в настоящее время находится в Риме, где проходит курс реабилитации после операции на колене. Травму в виде разрыва крестообразной связки футболист получил на домашней встрече против «Лейпцига».

«Могу сказать, что это было важно для меня, так как я перенес операцию. Врач сказал, что всё прошло идеально. Теперь всё зависит от меня», — приводит его слова сайт kp.ru. Игрок также пообещал заниматься еще усерднее, чтобы как можно быстрее вернуться в строй.

Ранее портал iz.ru сообщал, что игроки сборной России по футболу поздравили Кокорина с 27-летием и пожелали скорейшего выздоровления.