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В РФС сожалеют из-за травмы Кокорина

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян назвал серьезной потерей травму нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Сначала два центральных защитника, а теперь Кокорин… Пришла беда, как говорят. В лице Кокорина это большая потеря, учитывая то, что он в этом году в хорошем состоянии», – сказал Симонян.

Игрок сборной России порвал крестообразные связки в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига» и с большой вероятностью пропустит чемпионат мира-2018, пишет «Спорт-Экспресс».

Кокорин был вызван в национальную команду на товарищеские матчи с Бразилией (23 марта) и Францией (27 марта).

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