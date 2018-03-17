Футболист Кокорин пропустит домашний ЧМ из-за травмы

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин перенес операцию после тяжелой травмы, полученной в матче 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг». Восстановление займет 4–5 месяцев, сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

Кокорин на 2-й минуте матча пошел в жесткий стык с защитником «Лейпцига» Вилли Орбаном. Футболист не смог продолжить игру и покинул поле на электрокаре.

Позднее у форварда диагностировали травму крестообразных связок. Кокорин был прооперирован в одной из больниц Рима. В ближайший месяц футболист будет проходить реабилитацию в столице Италии, а вернуться на поле сможет через 4–5 месяцев.

Таким образом, Кокорин пропустит чемпионат мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Напомним, что российская сборная на групповом этапе сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.