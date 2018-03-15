Прямой эфир

«Лейпциг» выбил «Зенит» из розыгрыша Лиги Европы

0
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Зенит» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сыграл вничью с немецкой командой «РБ Лейпциг». Встреча завершилась со счетом 1:1. Этого результата оказалось недостаточно для выхода в следующую стадию турнира.

Первый матч, прошедший в Германии, завершился в пользу «Лейпцига» (2:1), поэтому «Зенит» устраивала только победа.

Счет был открыт на 22-й минуте, отличился нападающий немецкого клуба Жан-Кевин Огюстен. «Зенит» сумел восстановить статус-кво в концовке первого тайма. Ворота гостей поразил Себастьян Дриусси.

На 82-й минуте в ворота петербургского клуба был назначен пенальти, однако Андрей Лунев справился с ударом Тимо Вернера, подарив своей команде шанс на проход в следующий круг.

Несмотря на все усилия, футболисты «Зенита» не смогли поразить ворота немецкой команды и перевести матч в дополнительное время.

Ранее из розыгрыша турнира выбыл московский «Локомотив». «Железнодорожники» дважды проиграли мадридскому «Атлетико» — 3:0 на выезде и 1:5 в родных стенах.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На защитника «Локомотива» Денисова претендуют ЦСКА и «Краснодар»
Болельщик «Зенита» рассказал о конфликте с Роберто Манчини

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017