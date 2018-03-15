«Лейпциг» выбил «Зенит» из розыгрыша Лиги Европы

«Зенит» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сыграл вничью с немецкой командой «РБ Лейпциг». Встреча завершилась со счетом 1:1. Этого результата оказалось недостаточно для выхода в следующую стадию турнира.

Первый матч, прошедший в Германии, завершился в пользу «Лейпцига» (2:1), поэтому «Зенит» устраивала только победа.

Счет был открыт на 22-й минуте, отличился нападающий немецкого клуба Жан-Кевин Огюстен. «Зенит» сумел восстановить статус-кво в концовке первого тайма. Ворота гостей поразил Себастьян Дриусси.

На 82-й минуте в ворота петербургского клуба был назначен пенальти, однако Андрей Лунев справился с ударом Тимо Вернера, подарив своей команде шанс на проход в следующий круг.

Несмотря на все усилия, футболисты «Зенита» не смогли поразить ворота немецкой команды и перевести матч в дополнительное время.

Ранее из розыгрыша турнира выбыл московский «Локомотив». «Железнодорожники» дважды проиграли мадридскому «Атлетико» — 3:0 на выезде и 1:5 в родных стенах.

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