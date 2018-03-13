Болельщик «Зенита» рассказал о конфликте с Роберто Манчини

Болельщик «Зенита» Игорь Залепухин рассказал о конфликте с главным тренером петербургского клуба Роберто Манчини, который оскорбил фаната и его сестру.

После матча 22-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» (0:0), Залепухин опубликовал в своем Instagram запись, в которой призвал Роберто Манчини покинуть команду. «Манчини, иди к черту», — написал болельщик.

В этот же день на публикацию ответил официальный аккаунт итальянского специалиста. «Ты и твоя сестра», — говорилось в комментарии.

«Реакции, конечно же, не ожидал. Полагал, что это глас вопиющего в пустыне, а адресно хотелось обратиться к Манчини просто «по фану». Агрессия с его стороны насмешила и даже обрадовала. Не знаю уж, лично Манчини это дело написал или его smm-щик, но если сам тренеришка, то теперь хоть за что-то могу его уважать», — рассказал Залепухин «Федеральному агентству новостей».

Болельщик также выразил уверенность, что поведение Манчини не приведет к протестам среди фанатского движения «Зенита». Их причиной же должна стать невнятная игра команды, резюмировал Залепухин.