«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Питерский «Зенит» уступил немецкому «РБ Лейпциг» в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы, матч закончился со счетом 1:2.

Единственный мяч российской команде удалось забить на 86-ой минуте, автором гола стал Доменико Кришито. В немецкой команде забитыми мячами отметились Брума (56-я минута) и Тимо Вернер (77).

«Хорошо провели 25 минут, может быть, 30, а потом мне даже не верится, насколько плохо мы стали играть», – сказал после матча тренер «Зенита» Роберто Манчини, которого цитирует ТАСС.

Ранее 6 марта заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Валерий Газзаев в эксклюзивном интервью «Известиям» оценил шансы отечественных команд в 1/8 финала Лиги Европы.