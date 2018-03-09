Прямой эфир

«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

0
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Питерский «Зенит» уступил немецкому «РБ Лейпциг» в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы, матч закончился со счетом 1:2.

Единственный мяч российской команде удалось забить на 86-ой минуте, автором гола стал Доменико Кришито. В немецкой команде забитыми мячами отметились Брума (56-я минута) и Тимо Вернер (77). 

«Хорошо провели 25 минут, может быть, 30, а потом мне даже не верится, насколько плохо мы стали играть», – сказал после матча тренер «Зенита» Роберто Манчини, которого цитирует ТАСС.

Ранее 6 марта заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Валерий Газзаев в эксклюзивном интервью «Известиям» оценил шансы отечественных команд в 1/8 финала Лиги Европы. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тренер «Зенита» Манчини назвал катастрофой судейство в игре против «Амкара»
ЦСКА уступил «Лиону» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017