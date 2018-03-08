ЦСКА уступил «Лиону» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле уступил французскому «Лиону» со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Гол на 68-й минуте встречи забил Марсело.

Двое игроков ЦСКА получили в матче желтые карточки. На 30-й минуте предупреждение получил защитник команды Кирилл Набабкин, на 59-й минуте — полузащитник Бибрас Натхо, передает ЦСКА.

Матч начался с минуты молчания в память о капитане итальянской «Фиорентины» Давиде Астори, который скоропостижно скончался 4 марта на 32-м году жизни.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес, получивший в начале марта травму в матче с «Уралом», вернется на поле только в апреле.