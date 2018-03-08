Прямой эфир

ЦСКА уступил «Лиону» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

0
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле уступил французскому «Лиону» со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Гол на 68-й минуте встречи забил Марсело.

Двое игроков ЦСКА получили в матче желтые карточки. На 30-й минуте предупреждение получил защитник команды Кирилл Набабкин, на 59-й минуте — полузащитник Бибрас Натхо, передает ЦСКА.

Матч начался с минуты молчания в память о капитане итальянской «Фиорентины» Давиде Астори, который скоропостижно скончался 4 марта на 32-м году жизни.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес, получивший в начале марта травму в матче с «Уралом», вернется на поле только в апреле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦСКА с минимальным счетом победил «Урал» в матче РФПЛ
ЦСКА обыграл белградскую «Црвену Звезду» в 1/16 Лиги Европы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017