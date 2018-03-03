Защитник ЦСКА и сборной России Фернандес выбыл на месяц из-за травмы

Защитник ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес, получивший травму в матче с «Уралом», вернется на поле только в апреле, заявил главный тренер армейского клуба.

Специалист отметил, что Фернандес является одним из наиболее подготовленных игроков ЦСКА и не мог получить травму на ровном месте.

«Если говорить о сроках восстановления, то думаю, что это апрель», — приводит ТАСС слова специалиста.

Матч между ЦСКА и «Уралом» прошел в субботу, 3 марта. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу армейского клуба. Единственный гол забил полузащитник Алан Дзагоев.

Линия обороны — одна из самых проблемных у сборной России. Ранее травмы получили защитники Виктор Васин (ЦСКА) и Георгий Джикия («Спартак»). Оба рискуют пропустить домашний чемпионат мира.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter