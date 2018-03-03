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«Зенит» потерял очки в матче с «Амкаром»

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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«Зенит» в 21-м туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) не сумел на своем поле обыграть пермский «Амкар». Встреча завершилась со счетом 0:0.

Матч проходил в бескомпромиссной и порой грубой борьбе. Как итог арбитр встречи Владимир Сельдяков удалил с поля трех футболистов — двух игроков «Зенита» Александра Ерохина и Доменико Кришито, а также пермяка Николая Зайцева.

Таким образом, «Зенит» упустил возможность опередить ЦСКА и приблизиться к лидеру чемпионата «Локомотиву». В настоящий момент в активе петербургский и армейский клуб делят вторую строчку — по 38 очков.

В свою очередь, «железнодорожники» получили возможность увеличить преимущество от оппонентов, которое составляет семь очков. В воскресенье, 4 марта, «Локомотив» сыграет с еще одним претендентом на чемпионство московским «Спартаком».

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