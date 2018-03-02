«Рубин» упустил победу над «Анжи» в матче РФПЛ

В 21-м туре Российской футбольной премьер-лиге махачкалинский «Анжи» принимал казанский «Рубин». Встреча завершилась вничью — 1:1.

Счет в матче был открыт на 36-й минуте, точным ударом отметился болгарин Ивелин Попов.

Махачкалинский клуб сумел уйти от поражения в добавленное время. Ворота гостей поразил аргентинский нападающий Хуан Лескано. Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ.

«Анжи» после 21-го тура набрал 20 очков, команда занимает 14-е место в турнирной таблице. «Рубин» с 24 баллами расположился на 11-м месте.

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