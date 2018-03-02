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Систему видеоповторов введут в Ла-Лиге с сезона-2018/19

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Со следующего сезона в чемпионате Испании по футболу (Ла-Лига) будет использоваться система видеоповторов (VAR), говорится на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации.

Центр видеоопераций будет располагаться в городе Лас-Росас-де-Мадрид. Систему VAR будут использовать для разрешения спорных моментов — в частности, при взятии ворот, моментах с прямыми красными карточками, а также в случаях беспорядков на поле.

Международный совет футбольных ассоциаций одобрил тестирование системы VAR в 2016 году. Она использовалась в матчах лиг, не входящих в число ведущих, например во втором дивизионе Италии, передает ТАСС.

Кроме того, система проходила тестирование на клубном ЧМ-2016 и Кубке конфедераций-2017, который прошел в России.

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