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Источник сообщил о конфликте Карреры с двумя футболистами «Спартака»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера недоволен полузащитником Фернандо и капитаном Денисом Глушаковым, которые, в свою очередь, предъявили претензии к наставнику, сообщил близкий к клубу источник.

Источник сообщил изданию «Спорт День за Днем», что Фернандо предъявил претензии к Каррере, после того как вышел на поле после зимнего перерыва в первом матче с «Атлетиком» (1:3), но затем остался в запасе на ответную игру, а также на матч 1/4 Кубка России против «Крыльев Советов». Тогда его опорную позицию отыграли Глушаков и Марио Пашалич.

 «В последнее время меня каждый раз спрашивают, почему не сыграл один футболист, и говорят, что должен был сыграть другой. Ответ состоит в том, что я делаю выбор, который считаю нужным сделать, исходя из того, что вижу. Напомню, что мы выиграли сегодняшний матч. У нас не получилось только пройти в следующий раунд», — ответил Каррера на вопрос о непопадании в основу ряда игроков.

Глушаков, в свою очередь, признался, что не понял решения Карреры в первом матче с «Атлетиком» по поводу его замены на Софьяна Ханни на 75-й минуте. Со стороны казалось, что Глушаков действительно играет едва ли не в самый активный футбол из всего состава команды на поле.

В ответной игре Глушаков «отпахал» весь матч, но заявил, что не понял, почему Каррера вывел на поле Зе Луиша так поздно, когда у него почти не оставалось возможности повлиять на исход встречи.

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