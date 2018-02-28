Матч Кубка России между «Спартаком» и «Крыльями» перенесен из-за морозов

Матч 1/4 финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» перенесен на резервный день из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба самарского клуба.

За час до начала встречи комиссия, в которую вошли представители команды, судейского корпуса и официальных лиц, провели замер температуры, которая составила −15 градусов.

Хозяева поля были готовы сыграть в данных погодных условиях, однако красно-белые отказались выходить на поле.

Матч переносится на резервный день. О дате будет сообщено дополнительно, отметили в самарской команде. По данным газеты «Спорт-Экспресс», матч может пройти в апреле.

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