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Матч «Крылья Советов» – «Спартак» оказался под угрозой срыва

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Матч 1/4 финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» может не состояться из-за погоды. Московский клуб отказывается выходить на поле, если температура в Самаре опустится ниже -15 градусов.

«Красно-белые» озвучили свою позицию на предматчевом совещании. За час до начала встречи спецкомиссия проведет замере температуры, после чего будет принято решение о проведении матча, пишет газета «Спорт-экспресс».

В свою очередь, генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков заявил, что было принято «предварительное решение о проведении матча».

«Понятно, что все здравые люди, и если будет угроза здоровью футболистов, игра не состоится», — отметил функционер в беседе с Championat.com.

Между тем в пресс-службе самарского клуба сообщили, что поле стадиона «Металлург» готово к проведению встречи.

Добавим, что «Спартак» предлагал «Крыльям Советов» перенести матч в Москву, Краснодар или Сочи, однако руководство самарского клуба отказалось. Встреча должна состояться в среду, 28 февраля. Матч начнется в 17:30 по мск.

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