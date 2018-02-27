Стал известен второй полуфиналист Кубка России по футболу

Курский «Авангард» в четвертьфинале Кубка России в серии пенальти победил пермский «Амкар». В полуфинале турнира команда сыграет с ярославским «Шинником».

Матч между «Авангардом» и «Амкаром» завершился нулевой ничьей. В овертайме также не удалось выявить победителя. В серии пенальти точнее оказались курские футболисты 6:7.

В свою очередь, «Шинник» в четвертьфинале одолел хабаровский СКА. Основное и дополнительное время матча также завершились вничью (0:0), а в серии пенальти победу праздновали ярославцы.

В среду, 28 февраля, определится вторая полуфинальная пара. «Крылья Советов» в родных стенах примут московский «Спартак», а «Тосно» сыграет с ФК «Луч-Энергия».

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