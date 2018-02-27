«Шинник» победил «СКА-Хабаровск» и вышел в полуфинал Кубка России

Стал известен первый полуфиналист Кубка России по футболу. В четвертьфинале ярославский «Шинник» в серии пенальти одолел хабаровский СКА.

Матч прошел в упорной борьбе, однако ни в основное, ни в дополнительное время победителя определить не удалось. В серии пенальти сильнее оказались ярославцы — 1:4.

В полуфинале турнира «Шинник» встретится с победителем пары «Амкар»–«Авангард» (Курс).

Также за путевки в полуфинал «Крылья Советов» сразятся с московским «Спартаком», а «Тосно» — с «Луч-Энергия».

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