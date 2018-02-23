Прямой эфир

Определились соперники ЦСКА и «Зенита» в 1/8 Лиги Европы

0
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

23 февраля в швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, и определились соперники российских команд, продолжающих выступление в турнире, сообщает ТАСС.

Так, московский ЦСКА сыграет с «Лионом» (Франция), петербургский «Зенит» встретится с немецким «Лейпцигом», а столичный «Локомотив» с испанским «Атлетико».

Как сообщает «Газета.ру», первую игру российские клубы проведут 8 марта дома, ответную - 15 марта на выезде.

В 1/16 финала «Зенит» оказался сильнее шотландского «Селтика», ЦСКА переиграл сербскую «Цревну Звезду», «Локомотив» смог пройти «Ниццу».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В бесплатный поезд на ЧМ по футболу можно будет взять детей без билета на матч
Митчелл Дональд: «Акинфеев спас матч для ЦСКА»
Капитан «Црвены Звезды» — об игре в Лиге Европы с армейским клубом, шансах своей команды в ответной игре и дружбе со звездой «Спартака» Квинси Промесом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017