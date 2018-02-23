Определились соперники ЦСКА и «Зенита» в 1/8 Лиги Европы

23 февраля в швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, и определились соперники российских команд, продолжающих выступление в турнире, сообщает ТАСС.

Так, московский ЦСКА сыграет с «Лионом» (Франция), петербургский «Зенит» встретится с немецким «Лейпцигом», а столичный «Локомотив» с испанским «Атлетико».

Как сообщает «Газета.ру», первую игру российские клубы проведут 8 марта дома, ответную - 15 марта на выезде.

В 1/16 финала «Зенит» оказался сильнее шотландского «Селтика», ЦСКА переиграл сербскую «Цревну Звезду», «Локомотив» смог пройти «Ниццу».