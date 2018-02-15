Митчелл Дональд: «Акинфеев спас матч для ЦСКА»

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы московский ЦСКА на выезде сыграл вничью (0:0) с сербской «Црвеной Звездой». Игра получилась достаточно напряженной: у футболистов белградской команды было несколько реальных шансов отличиться, но им так и не удалось распечатать ворота армейцев.

Одним из самых активных игроков матча в составе хозяев оказался полузащитник Митчелл Дональд. 29-летний капитан «Црвены» хорошо известен отечественным любителям футбола по выступлениям за саранскую «Мордовию» (2014–2016). Сразу после матча с ЦСКА Митчелл Дональд дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором рассказал о встрече с красно-синими, шансах на победу в ответной игре, работе с ныне занимающим пост главного тренера «Локомотива» Юрием Семиным и дружбе с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом.

— Ожидали, что матч против ЦСКА выйдет таким напряженным?

— Конечно, это был очень сложный матч для «Црвены». Но ЦСКА — крайне серьезный соперник. Они обладают большим опытом на европейской арене. Думаю, встреча получилась интересной. Мы изначально понимали, что с армейцами будет непросто.

— Ваша команда создала несколько очень хороших моментов, но так и не смогла их реализовать...

— Игорь Акинфеев — фантастический вратарь с огромным опытом. В игре с «Црвеной» он это прекрасно продемонстрировал. Считаю, что именно Акинфеев спас матч для ЦСКА. Мы изначально рассчитывали, что сможем создать опасные моменты у ворот соперника. Очень жаль, что ни один из них не привел к голу.

— Как оцените шансы вашей команды в ответной игре?

— Точно могу сказать, что будет тяжело. По крайней мере, как мне кажется, в Москве сейчас холоднее, а погодные условия серьезно влияют на ход встречи. Также, как известно, дома командам всегда играется лучше. Несмотря на то что будет непросто, теперь мы знаем, чего можно ждать от ЦСКА.

— После матча вы тепло пообщались с защитником ЦСКА Виктором Васиным. О чем, если не секрет?

— Мы вместе выступали за «Мордовию». Было здорово снова его увидеть, особенно на поле. Он очень хороший парень. А говорили мы о прошлом, вспоминали время, когда я выступал в России. К сожалению, общались мы не очень долго, поскольку оба серьезно устали после тяжелого матча.

— Удивило ли вас, что сегодня он — один из лучших защитников РФПЛ, основной игрок национальной сборной России?

— Нет, это не стало для меня сюрпризом. Когда мы выступали за «Мордовию», можно было заметить его потенциал. По его игре сразу было видно, что он способен выступать на самом высоком уровне. Я рад, что его карьера идет вверх, так и должно быть. Желаю ему успехов!

— В «Мордовии» вашим тренером был Юрий Семин. Вам известно, что сейчас он тренирует «Локомотив», который возглавляет турнирную таблицу РФПЛ?

— Да, конечно, я знаю, что его команда сейчас лидирует в чемпионате России. Но в этом нет ничего удивительного. Он замечательный тренер и отличный человек. У меня связано с ним множество прекрасных моментов, произошедших во время моей работы в России. Было здорово работать с этим специалистом.

— В Голландии вы не раз пересекались с одной из главных звезд нынешнего чемпионата России — Квинси Промесом.

— Да, мы хорошо знакомы. Мы с Квинси познакомились еще во времена совместных выступлений в академии «Аякса».

— Каким он был в юношестве?

— Уже тогда Квинси обладал настоящим талантом. Было видно, что из него получится игрок высокого уровня. Кроме того, он всегда был хорошим парнем — с человеческой точки зрения.

— Как думаете, ему пора попробовать свои силы в более сильной лиге?

— Безусловно, он игрок топ-уровня и уже давно способен выступать в лучших лигах Европы. Думаю, у Квинси всё получится.

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