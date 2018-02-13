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Анджелкович: «Верим, что можем пройти ЦСКА»

Капитан «Црвены Звезды» — о предстоящем матче с армейцами в Лиге Европы, своей карьере в РФПЛ и грядущем чемпионате мира в России
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Фото: ТАСС/Виталий Тимкив
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13 февраля в матче 1/16 Лиги Европы московский ЦСКА встретится с белградской «Црвеной Звездой». Сербский клуб является командой-побратимом столичного «Спартака», поэтому противостояние с армейцами станет для них принципиальным. Интересно, что в составе «Црвены» выступают сразу несколько футболистов, которые в прошлом играли в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Одним из них является 35-летний защитник Душан Анджелкович, ранее игравший за «Ростов» и «Краснодар». В преддверии важнейшего мачта капитан сербского клуба  дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором рассказал о предстоящей игре с ЦСКА, карьере в России и грядущем чемпионате мира. 

— Незадолго до игры с ЦСКА вы проводили товарищеский матч с «Зенитом» и проиграли со счетом 0:1. Что можете сказать про эту встречу? 

— Для «Црвены» было очень полезно перед матчем с армейцами сыграть с «Зенитом». У них очень сильный состав, и питерцев можно назвать одними из фаворитов Лиги Европы. Думаю, мы провели неплохую игру и смотрелись достойно на фоне такой серьезной команды. 

— Как оцените перспективы «Зенита» в борьбе за чемпионство в РФПЛ?

— Им будет очень трудно. У них серьезные соперники в лице «Локомотива» и «Спартака». На данный момент назову «железнодорожников» фаворитами. 

— Правда, что когда-то вы могли перейти в «Локомотив»?

— Да, действительно, я мог перейти в «Локо», когда выступал за «Ростов». Но я не знаю точно, почему этот трансфер так и не сложился. 

— Удалось пообщаться с кем-то из игроков «Зенита», с которыми вы пересекались в России?

— Конечно. Мы очень тепло побеседовали с Игорем Смольниковым и Александром Ерохиным. Они хорошие парни, и у меня с ними сложились отличные отношения. 

— Вас удивило, что они пробились на такой высокий уровень? 

— Я очень рад за них, они большие профессионалы. Смольников всегда много играл, и его высокий уровень был виден сразу. Когда Ерохин только появился в «Краснодаре», он обладал хорошей техникой, но ему нужно было прибавлять в физике, и Саше это удалось. Как только он стал получать много игрового времени, сразу серьезно прибавил. 

— В ближайшем матче Лиги Европы вам предстоит сыграть с ЦСКА. Как думаете, этот клуб сильно изменился с тех пор, как вы уехали из России? 

— ЦСКА — очень стабильная команда. Сколько лет я выступал в России — армейцы никогда особо не менялись. Я знаю почти весь их состав, со всеми неоднократно встречался на поле. Нам предстоит сложный матч. У красно-синих серьезный подбор игроков, и они здорово взаимодействуют друг с другом. Тем не менее, я думаю, «Црвена» имеет все шансы в предстоящей игре. В этом розыгрыше Лиги Европы мы уже доказывали, что можем добиваться результата в матчах с сильными соперниками. Армейцы часто выступают на еврокубковой арене, для нас же это первый выход в плей-офф за последние 25 лет. И это, конечно, добавляет мотивации. Мы верим, что можем победить ЦСКА и пройти дальше. 

— Предполагалось, что матч пройдет без зрителей. Однако в последний момент УЕФА разрешила «Црвене» провести игру с болельщиками. Это поможет команде? 

— Безусловно, для нас это очень-очень важно. Мы до последнего ждали и надеялись, что матч пройдет с болельщиками. Когда мы играем дома при поддержке 50 тысяч зрителей — это очень круто. Думаю, у нас на стадионе лучшая атмосфера в Европе. Надеюсь, арена будет полностью заполнена. С помощью наших болельщиков мы можем добиться результата.

 — ЦСКА является клубом-побратимом ваших главных соперников в Сербии — «Партизана». Могут ли возникнуть конфликты между армейскими болельщиками и фанатами «Црвены»?

— Всем известно, что наш клуб дружит со «Спартаком», а «Партизан» — с ЦСКА. Но я не думаю, что у болельщиков могут возникнуть серьезные проблемы. При этом надеюсь, что поклонники «Спартака» поддержат нас в ответной игре в Москве. 

— Совсем недавно из вашей команды ушел один из лидеров — Гелор Канга. Это серьезная потеря для «Црвены»?

— Канга — очень хороший игрок. Обидно было его потерять. Но у него оставался полугодичный контракт с «Црвеной», поэтому все понимали: нужно его продавать. Зато мы пополнили состав Эль-Фарду Бен-Набуаном. Он сильный футболист и способен заменить Кангу. 

— У вас также остается полгода до истечения срока контракта. Есть ли понимание, где вы будете продолжать карьеру? 

— Пока что я не могу быть уверенным в том, что будет летом. Есть вариант, при котором я завершу карьеру игрока, ведь в июне мне исполнится уже 36 лет. Хотелось бы удачно провести сезон и стать с «Црвеной» чемпионом. В другой клуб я уже точно не пойду. 

— А о тренерской карьере задумывались? 

— У меня есть несколько вариантов того, чем я буду заниматься, но из футбола точно не уйду. Я уже разговаривал с руководством клуба о своей дальнейшей карьере, и у нас еще есть время, чтобы принять решение. В июне мы определимся. 

— Летом в России состоится Чемпионат мира, собираетесь его посетить? 

— Конечно, очень скучаю по России и хочу приехать, уже подбираю билеты. Я люблю Россию, это мой второй дом. У меня очень много друзей в этой стране. 

— Летом вы играли против своего бывшего клуба — «Краснодара». Вас удивил их новый стадион? 

— Я видел эту арену, когда она строилась. Это великолепный стадион, один из самых красивых в мире. Владелец клуба Сергей Галицкий заслуживает большого уважения за то, что построил эту арену, создал такую команду и развил футбол в городе. Я играл на многих стадионах Европы, но такого, как в «Краснодаре», еще не видел. 

— Как оцените шансы сборной Сербии на чемпионате мира? 

— У нас очень непростая группа. Предстоит сыграть с одним из фаворитов всего мундиаля — Бразилией. Но у нас будет серьезная поддержка в лице российских болельщиков. Думаю, каждый матч мы будем проводить как домашний. Надеюсь, нам удастся выйти из группы и дойти как минимум до 1/8 финала. 

— Летом в «Спартак» перешел ваш бывший одноклубник Марко Петкович. Что можете рассказать о нем? 

— «Спартак» взял Петковича в 24 года свободным агентом. Думаю, это неплохой вариант для красно-белых. Марко — хороший футболист, он был капитаном молодежной команды «Црвены». Потом получил серьезную травму и долго не играл. Но последний сезон в Сербии он провел очень хорошо. Думаю, у него сейчас есть проблемы в «Спартаке» из-за лимита, мало игрового времени. Петковичу важно, чтобы в него верили. Он может заиграть в составе красно-белых. 

— А что скажете о Неманье Максимовиче, который зимой был арендован «Спартаком» у «Наполи»? 

— Максимович — игрок, который уже несколько лет играет на самом высоком уровне. Он обладает всеми качествами топового защитника. Посмотрим, что у него получится в «Спартаке». 

— В России некоторые уже назвали Максимовича «новым Видичем». Их можно сравнивать между собой? 

— Максимович — сильный футболист, вопросов нет. Но сравнивать его с Видичем не совсем правильно. На мой взгляд, Неманья был одним из лучших защитников за всю историю.

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