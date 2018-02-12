Украина отказалась транслировать матчи ЧМ-2018 по футболу

Украинские телекомпании не будут транслировать матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. С таким заявлением выступил глава Национальной общественной телекомпании страны (НОТУ) Зураб Аласания.

«Это серьезное многомиллионное дело, права на показ куплены еще до 2013 года. Это трудное решение», — заявил глава НОТУ в интервью украинской газете «Правительственный курьер».

По словам Аласании, многие украинские компании, узнав о решении НОТУ, также отказались транслировать матчи мирового первенства.

Как писал портал iz.ru, ранее Федерация футбола Украины (ФФУ) отозвала квоту для аккредитации СМИ на мировое футбольное первенство. В ФФУ подчеркнули, что не могут гарантировать украинским журналистам безопасность в России. Тем не менее представители СМИ Украины могут получить аккредитацию через ФИФА или организаторов турнира.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная Украины не сумела пробиться в финальный этап мундиаля, заняв третье место в отборочной группе.