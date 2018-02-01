Федерация футбола Украины отказалась посылать журналистов на ЧМ-2018

Федерация футбола Украины отозвала квоту для аккредитации СМИ на чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Федерация футбола Украины отправила письмо в ФИФА с такими объяснениями, что федерация не берет на себя ответственность за аккредитацию журналистов, потому что не отвечает за их безопасность на чемпионате мира. После чего национальная федерация отозвала свою квоту», — сообщил член исполкома федерации Артем Франков.

По его словам, украинская пресса при желании может получить аккредитацию через ФИФА или через российских организаторов мундиаля, сообщает ТАСС.

В свою очередь, председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заверил, что украинским журналистам, как и представителям СМИ из других стран, гарантирована безопасность во время чемпионата.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Украины не прошла на турнир, выбыв из своей группы.

Как писал iz.ru, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывал футбольные организации и болельщиков бойкотировать чемпионат мира по футболу – 2018 или организовать протесты в рамках матчей.