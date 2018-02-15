Прямой эфир

Российский футбол на старте евровесны

«Спартак», «Локомотив» и «Зенит» начинают свой путь в плей-офф Лиги Европы
0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три российских клуба проведут свои первые официальные матчи в 2018 году. Московские «Спартак» и «Локомотив», а также петербургский «Зенит» стартуют в весенней стадии Лиги Европы вслед за столичным ЦСКА, двумя днями ранее сыгравшим вничью (0:0) с белградской «Црвеной Звездой» в Сербии. В 1/16 финала второго по значимости клубного турнира Старого Света «Спартак» у себя дома примет «Атлетик» из Бильбао, «Локомотив» в гостях постарается навязать борьбу французской «Ницце», а «Зениту» предстоит непростой выезд в Шотландию к самому титулованному и известному коллективу страны — «Селтику».

Анджелкович: «Верим, что можем пройти ЦСКА»
Капитан «Црвены Звезды» — о предстоящем матче с армейцами в Лиге Европы, своей карьере в РФПЛ и грядущем чемпионате мира в России

После прихода на пост наставника «кельтов» экс-тренера «Ливерпуля» Брендана Роджерса команда серьезно прибавила: их 69-матчевая беспроигрышная серия стала рекордом внутреннего первенства. В последнее время «Селтик» стал допускать много осечек, однако это не мешает ему уверенно лидировать в шотландской премьер-лиге. 

— У бело-зелёных нет конкурентов, они расслабляются, и от этого иногда случаются потери очков, — заявил «Известиям» именитый российский футболист Андрей Канчельскис, ранее выступавший в шотландском чемпионате. — Но еврокубки — это именно те соревнования, где «Селтик» хочет проявить себя. Участие в Лиге Европы — огромная мотивация для команды и ее футболистов как в плане престижа, так и финансов. На их домашней арене всегда фантастическая атмосфера: болеть за своих придет 60 тыс. зрителей. «Зенит» ждет крайне тяжелый матч, но петербуржцам нужно постараться забить. 

«Спартак» — единственная российская команда, которая проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы дома. Красно-белые на своем поле примут «Атлетик», в этом сезоне показывающий не самые уверенные результаты. Несмотря на погодные условия, на стадионе «Открытие Арена» ожидается аншлаг: матч станет первой весенней еврокубковой встречей в истории стадиона красно-белых. Команда из Бильбао сейчас идет во второй части турнирной таблицы испанской Ла Лиги: в последнем туре баски не смогли одолеть даже «Лас Пальмас» (0:0), находящийся в зоне вылета.  

УЕФА дал российским клубам шанс в Лиге Европы
«Спартак», «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА узнали соперников в весенней стадии еврокубков

— «Атлетик» всегда отличался боевитостью, бойцовским духом, — отметил в беседе с «Известиями» экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой, долгое время выступавший в Испании. — Много раз мне доводилось играть против них, и они всегда были очень неуступчивы. В последнее время баски немного сдали, их результаты в нынешнем сезоне не особо впечатляют. Однако я не возьмусь назвать фаворита в этой паре. Думаю, шансы примерно равны. 

Лидер нынешнего розыгрыша чемпионата России — московский «Локомотив» продолжит свой еврокубковый путь на Лазурном Берегу матчем против французской «Ниццы». Сейчас красно-черные идут в середине турнирной таблицы внутреннего чемпионата, и нынешний сезон для них сложно назвать удачным. При этом команда швейцарского специалиста Люсьена Фавра не может взять очки в Лиге 1 уже на протяжении трех матчей подряд. 

— Интересно будет посмотреть на «железнодорожников» после длительного перерыва, — заявил «Известиям» советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин. — Хочется, чтобы ребята смогли сосредоточиться и показать положительный результат. Очевидно, что «Ницца» — очень серьезная команда с хорошим подбором игроков. Тот же форвард Марио Балотелли, когда он в хорошей форме, может доставить много неприятностей любому сопернику. Важно включиться с первых минут в игру и сразу уловить тот темп, который есть только в официальных матчах. 

Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы российские клубы проведут уже на следующей неделе. ЦСКА сыграет 21 февраля, а «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» — на день позже. 

123

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Митчелл Дональд: «Акинфеев спас матч для ЦСКА»
Капитан «Црвены Звезды» — об игре в Лиге Европы с армейским клубом, шансах своей команды в ответной игре и дружбе со звездой «Спартака» Квинси Промесом
Булыкин: «Локо» способен бороться за титул с нынешним составом»
Советник президента «железнодорожников» — о лидерстве в РФПЛ, шансах команды в плей-офф Лиги Европы и возможном зимнем усилении

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017