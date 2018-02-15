Российский футбол на старте евровесны

Три российских клуба проведут свои первые официальные матчи в 2018 году. Московские «Спартак» и «Локомотив», а также петербургский «Зенит» стартуют в весенней стадии Лиги Европы вслед за столичным ЦСКА, двумя днями ранее сыгравшим вничью (0:0) с белградской «Црвеной Звездой» в Сербии. В 1/16 финала второго по значимости клубного турнира Старого Света «Спартак» у себя дома примет «Атлетик» из Бильбао, «Локомотив» в гостях постарается навязать борьбу французской «Ницце», а «Зениту» предстоит непростой выезд в Шотландию к самому титулованному и известному коллективу страны — «Селтику».

После прихода на пост наставника «кельтов» экс-тренера «Ливерпуля» Брендана Роджерса команда серьезно прибавила: их 69-матчевая беспроигрышная серия стала рекордом внутреннего первенства. В последнее время «Селтик» стал допускать много осечек, однако это не мешает ему уверенно лидировать в шотландской премьер-лиге.

— У бело-зелёных нет конкурентов, они расслабляются, и от этого иногда случаются потери очков, — заявил «Известиям» именитый российский футболист Андрей Канчельскис, ранее выступавший в шотландском чемпионате. — Но еврокубки — это именно те соревнования, где «Селтик» хочет проявить себя. Участие в Лиге Европы — огромная мотивация для команды и ее футболистов как в плане престижа, так и финансов. На их домашней арене всегда фантастическая атмосфера: болеть за своих придет 60 тыс. зрителей. «Зенит» ждет крайне тяжелый матч, но петербуржцам нужно постараться забить.

«Спартак» — единственная российская команда, которая проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы дома. Красно-белые на своем поле примут «Атлетик», в этом сезоне показывающий не самые уверенные результаты. Несмотря на погодные условия, на стадионе «Открытие Арена» ожидается аншлаг: матч станет первой весенней еврокубковой встречей в истории стадиона красно-белых. Команда из Бильбао сейчас идет во второй части турнирной таблицы испанской Ла Лиги: в последнем туре баски не смогли одолеть даже «Лас Пальмас» (0:0), находящийся в зоне вылета.

— «Атлетик» всегда отличался боевитостью, бойцовским духом, — отметил в беседе с «Известиями» экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой, долгое время выступавший в Испании. — Много раз мне доводилось играть против них, и они всегда были очень неуступчивы. В последнее время баски немного сдали, их результаты в нынешнем сезоне не особо впечатляют. Однако я не возьмусь назвать фаворита в этой паре. Думаю, шансы примерно равны.

Лидер нынешнего розыгрыша чемпионата России — московский «Локомотив» продолжит свой еврокубковый путь на Лазурном Берегу матчем против французской «Ниццы». Сейчас красно-черные идут в середине турнирной таблицы внутреннего чемпионата, и нынешний сезон для них сложно назвать удачным. При этом команда швейцарского специалиста Люсьена Фавра не может взять очки в Лиге 1 уже на протяжении трех матчей подряд.

— Интересно будет посмотреть на «железнодорожников» после длительного перерыва, — заявил «Известиям» советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин. — Хочется, чтобы ребята смогли сосредоточиться и показать положительный результат. Очевидно, что «Ницца» — очень серьезная команда с хорошим подбором игроков. Тот же форвард Марио Балотелли, когда он в хорошей форме, может доставить много неприятностей любому сопернику. Важно включиться с первых минут в игру и сразу уловить тот темп, который есть только в официальных матчах.

Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы российские клубы проведут уже на следующей неделе. ЦСКА сыграет 21 февраля, а «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» — на день позже.

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