УЕФА дал российским клубам шанс в Лиге Европы

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Определились соперники четырех российских клубов в плей-офф второго по значимости клубного футбольного турнира континента. По итогам жеребьевки отечественных болельщиков ожидают февральские вояжи в Испанию, Францию, Шотландию и Сербию.

Московскому «Спартаку» в соперники достался «Атлетик» из Бильбао. Главной спецификой коллектива из Басконии является комплектование по национальному признаку. С момента основания в его составе играют лишь уроженцы Страны Басков, ратующей за автономию от Испании. Лишь в 1990-е годы клуб смягчил критерии отбора, дав разрешение выступать за команду иностранцам с баскскими корнями. В частности, благодаря этому в составе «Атлетик» появился легендарный французский защитник Биксант Лизаразю.

Подобные ограничения не помешали баскам восемь раз становиться чемпионами Испании (в последний раз — в 1984 году). Удается им давать отпор конкурентам и в настоящее время. Так, в 2012-м под руководством Марсело Бьелсы «Атлетик» дошел до финала Лиги Европы. А в 2014 году клуб добился права участвовать в Лиге чемпионов под руководством Эрнесто Валверде, который в минувшее межсезонье ушел тренировать «Барселону». Без него «Бильбао» не лучшим образом выступает в чемпионате Испании (13-е место после 15 туров), но хорошо идет в Лиге Европы.

— Не считаю, что «Спартаку» повезло с соперником, — заявил «Известиям» бывший президент красно-белых Андрей Червиченко. — Баски всегда славились своим характером. Да и с любой испанской командой играть непросто. Может быть, даже лучше было бы попасть на какого-то гранда, который мог бы отнестись к москвичам с недооценкой. А вот с «Атлетиком» предстоят очень сложные матчи, они будут бороться до последнего. Конечно, красно-белым может помочь московская погода в феврале, все-таки испанцы в таких условиях играют нечасто. С другой стороны, спартаковцы тоже привыкли играть на качественном поле. Для того чтобы показать свой лучший футбол, им важно, чтобы газон на «Открытие Арене» был в идеальном состоянии.

Петербургский «Зенит» встретится с шотландским «Селтиком». В групповом турнире Лиги чемпионов команда Брендана Роджерса играла с «Баварией», ПСЖ и «Андерлехтом» и заняла третье место.

— Можно поздравить болельщиков «Зенита» с классным выездом, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший полузащитник команды из Глазго Андрей Канчельскис. — Они увидят забитый до отказа 70-тысячный стадион «Селтик Парк», столкнутся с сумасшедшей поддержкой местных фанатов. Хотя и в Питере тоже умеют болеть. У «Зенита» отличный состав, чтобы пройти «кельтов», но шотландцы обладают традиционно сильным характером и способностью биться от первой до последней минуты. Если команда Роберто Манчини отнесется к «Селтику» так же, как к некоторым соперникам в РФПЛ минувшей осенью, проблем будет не избежать.

Московскому «Локомотиву» достался французский клуб «Ницца». В этом коллективе играют звезды европейского футбола, победители Лиги чемпионов-2009/10 в составе миланского «Интера» Марио Баллотели (серебряный призер чемпионата Европы-2012 в составе сборной Италии) и Уэсли Снейдер (серебряный призер чемпионата мира-2010 в составе сборной Голландии), а также бразильский защитник Данте — победитель Лиги чемпионов-2012/13 в составе мюнхенской «Баварии». Возглавляет команду швейцарец Люсьен Фавр, известный по успешной работе с клубами бундеслиги «Герта» (Берлин) и «Боруссия» (Менхенгладбах).

— Жребий выдал «Локомотиву» не лучший, но и не худший вариант, — заявил «Известиям» бывший вратарь «железнодорожников» Руслан Нигматуллин. — «Ницца» — очень организованная команда с тремя звездами в составе, способными в одиночку решить эпизод. Но если «Локомотив» сохранит тот кураж и уровень игры, который он показал в первой части нынешнего сезона, пройти французов ему по силам.

Московский ЦСКА сойдется в противоборстве с белградской «Црвеной Звездой». Этот клуб уже встречался с российской командой в нынешнем сезоне — в августе сербы на стадии раунда плей-офф выбили из Лиги Европы «Краснодар» (2:3, 2:1).

— «Црвена» как дружественный клуб «Спартака» будет хорошим раздражителям для армейцев, — отметил легендарный полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич. — Наверное, в Москве им будет обеспечена серьезная поддержка. Но я бы не стал проводить каких-то аналогий со столичным дерби. Все-таки красно-белый столичный клуб — куда более принципиальный оппонент для нас. Однако «Црвена Звезда» также серьезный соперник, к которому нужно подойти со всей ответственностью и максимально подготовиться к матчам. Тем не менее мне кажется, что армейцы — фавориты этой пары и должны пройти в 1/8 Лиги Европы.

Первый матч ЦСКА против «Црвены Звезды» состоится 13 февраля в Белграде. Ответная встреча пройдет в Москве 21 февраля. «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» сыграют со своими соперниками 15 и 22 февраля. Причем только красно-белые начнут противостояние дома — петербуржцы и «железнодорожники» проведут свои первые встречи в Глазго и Ницце соответственно.

Финал Лиги Европы состоится 16 мая в Лионе.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter​