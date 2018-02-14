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Каррера предрек сложную игру между «Спартаком» и «Атлетиком»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что его команду ждет непростой матч с испанским «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы.

Наставник российского клуба отметил, что их соперник играет в хороший футбол.

«У них есть сильные игроки, прекрасная линия нападения», — добавил Каррера на пресс-конференции.

Он рассказал, что ключевой задачей для красно-белых будет не пропустить мяч.

«Тактически мы будем отталкиваться от игры соперника. Приложим все силы, чтобы одержать домашнюю победу. Мы должны быть очень внимательными, чтобы не позволить сопернику забить у нас дома», — заявил главный тренер «Спартака».

По словам Карреры, он рассчитывает на победу со счетом 5:0.

Матч 1/16 финала Лиги Европы «Спартак»–«Атлетик» пройдет в четверг, 15 февраля, на стадионе «Открытие Арена». Начало игры запланировано на 20.00 мск.

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